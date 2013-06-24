Якщо ваші рідні, які знаходились у небезпечних регіонах, довгий час не виходять на зв’язок, про їх зникнення можна повідомити, навіть перебуваючи за межами країни. Про це повідомляє Урядовий портал.
Звертайтесь на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти у месенджерах на номер: (095) 896-04-21.
Повідомити про зникнення близьких можна й особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.
«Таких випадків насправді немало. Люди втікали від війни із небезпечних регіонів за кордон, а їхні рідні лишалися там. Наші оператори кол-центру опрацюють кожне повідомлення, і ми неодмінно почнемо пошуки цих людей!» – запевнив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.