Жодних затримок чи проблем із призначенням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в Україні немає.

На цьому наголосила міністр соціальної політики Марина Лазебна на засіданні уряду 11 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу також наголосити, що процес призначення житлових субсидій триває, жодних проблем чи затримок немає. Станом на початок серпня субсидії вже призначені понад 2,3 мільйона домогосподарств, з них 1 млн 90 тисяч — в автоматичному режимі”, - розповіла міністр.

Вона нагадала, що у минулому опалювальному сезоні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували близько трьох мільйонів домогосподарств.

“Тобто, на сьогодні майже 80% минулорічних субсидіантів допомогу вже призначено, решта отримає призначення з початком опалювального сезону, коли в домогосподарств зросте потреба у державній підтримці... Усі, хто потребуватиме субсидії, їх отримають”, - наголосила міністр соцполітики.

Як повідомлялося, 11 серпня Кабінет Міністрів подовжив дію спеціальних соціальних нормативів при розрахунку субсидій для регіонів, які з початку опалювального сезону опиняться в червоній зоні.