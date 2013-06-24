Рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції було ухвалено Кабінетом Міністрів України у 2020 році. Причиною стали численні скарги на її діяльність та факти порушень в роботі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наразі Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури офіційно завершило ліквідацію ДАБІ. Роботу припинили всі її 24 територіальні органи, закрито 5420 виконавчих проваджень у судових справах.

«Поставили крапку в існуванні однієї з найкорумпованіших державних структур в історії незалежної України. За підрахунками експертів, корупція в будівельній сфері, спричинена протиправними діями ДАБІ, могла щорічно становити не менше 3 мільярдів гривень. Від цього страждали як замовники будівництва та підрядники, так і громадяни, які планували придбати житло.

Зараз ми реалізуємо масштабну реформу містобудування, в центрі якої цифровізація документів та автоматизація процесів. Ми прагнемо максимально мінімізувати людський фактор, аби учасники будівельного процесу могли онлайн подати необхідні документи та перевірити статус їх розгляду.

Паралельно працюємо над тим, щоб нова система була відкритою та прозорою. Аби до неї мали доступ не тільки контролюючі або правоохоронні органи, але й представники громадськості», — прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Всі документи Державної архітектурно-будівельної інспекції передані на зберігання в Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.

Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд з вересня 2021 року здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ).