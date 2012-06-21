Державне оборонне замовлення цього року виконують. Зараз, за інформацією його замовників, відбувається продовження строку чинності перехідних і укладання запланованих державних контрактів. Про це йшлося під час наради під головуванням віцепрем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського щодо стану виконання Державного оборонного замовлення (ДОЗ) у 2021 році, планування оборонних закупівель на 2022—2024 роки та функціонування електронного реєстру учасників відбору і виконавців державних контрактів (договорів).

«На сьогодні із загального обсягу фінансування, передбаченого державним оборонним замовленням на 2021 рік, обсягом 27,5 мільярда гривень, пролонговано перехідні та укладено нові державні контракти на суму майже 19 мільярдів гривень. Державні замовники запевнили, що вже цього місяця буде укладено переважну більшість запланованих контрактів, — поінформував Олег Уруський. — Процес укладання запланованих контрактів і виконання ДОЗ-2021 необхідно прискорити з мінімальним внесенням змін. Сподіваюся, що в жовтні під час проведення чергової наради щодо виконання ДОЗ-2021 ситуація зміниться кардинально».

Під час наради також обговорили робочі питання щодо функціонування електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Віцепрем’єр звернув увагу, що з 9 серпня 2021 року функціонує електронний реєстр. Однак суб’єкти господарювання не надто активно подають документи (в онлайн-форматі) для актуалізації своїх даних в електронному реєстрі.

Представники відомства надали роз’яснення про порядок функціонування реєстру та користування ним, наголосивши на необхідності суб’єктам господарювання прискорити процес надання документів для актуалізації своїх даних в електронному реєстрі.

Окрім цього, учасники наради розглянули питання планування оборонних закупівель на 2022—2024 роки, які відбуватимуться вже виключно за Законом України «Про оборонні закупівлі».