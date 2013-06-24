Багато країн не зможуть обійтися без експортних поставок української сільгосппродукції, зазначає перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

«Ми постачали 10% світового експорту пшениці, понад 15—20% ячменю, більш як 50% соняшникової олії. У середньому експортували 50 мільйонів тонн с/г продукції. Нині немає змоги знайти альтернативу таким обсягам та замінити нашу продукцію. Це неможливо зробити фізично навіть у перспективі найближчих 3—5 років», — акцентував він.

За словами посадовця, у зв’язку із блокуванням портів Одеси та Миколаєва ми можемо експортувати 15—20% довоєнних показників. Це уже призвело до істотного зростання цін на с/г продукцію та її фізичного дефіциту у всьому світі, особливо в державах Близького Сходу та Північної Африки.

«Якщо ситуація з війною та блокуванням портів триватиме, наприклад, до пів року, країни цих регіонів не матимуть збіжжя. А це означає голод», — констатував Тарас Висоцький.

Уряд працює над розширенням експорту альтернативними шляхами. Тож у квітні було експортовано вчетверо більше, ніж у березні.