Українці зможуть і далі спілкуватися з близькими у ЄС за доступними тарифами європейської зони вільного роумінгу. Спільну заяву мобільних операторів України та ЄС продовжено ще на 6 місяців з можливістю подальшої пролонгації. Про це домовилися під час зустрічі Уряду України з Єврокомісарами, передає Урядовий портал.

Також європейська сторона підтвердила готовність схвалити оновлений Додаток 17-3. Це ще один крок до вільного роумінгу з ЄС Roam like at home на постійній основі. На період воєнного часу Україну звільнили від внесків за участь у програмах ЄС.

«Україна активно співпрацює з Європейським Союзом у секторі роумінгу. Зараз для нашої країни надзвичайно важливо приєднатися до роумінг-простору ЄС. Адже мільйони українців тимчасово виїхали до різних країн Європи і мають бути на зв'язку з рідними. Зі свого боку ми робимо важливі кроки у цьому напрямі. Дякую Європейській Комісії за оперативну та плідну співпрацю», — зазначив Віце-прем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Крім цього, один із пріоритетів Мінцифри — запуск технології 5G та приєднання до транспортних 5G коридорів ЄС. Зараз активно працюємо над цим, адже це дозволить вивести український зв'язок на новий рівень якості.

ЄС відзначив роботу України щодо трансформації телеком-сектору відповідно до європейських положень і закликав продовжувати.

Нагадуємо, що Михайло Федоров проводить опитування, чи зберігати національний роумінг в Україні після завершення війни.