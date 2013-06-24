Урядова програма щодо виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб продовжить діяти у 2023 році. Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою вносяться зміни до Порядку надання такої компенсації на засіданні Уряду 10 січня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Рішення Уряду передбачає доповнення механізмів фінансування програми, зокрема, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (в межах фінансових можливостей) та інших джерел, не заборонених законодавством.

«Запропоновані зміни дозволять продовжити в 2023 році реалізацію даної програми, яка є затребуваною серед роботодавців. Минулого року нею скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 16,5 тисяч внутрішніх переселенців», - заявила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Прогнозні витрати Фонду на 2023 рік складають 308 млн грн при прогнозному працевлаштуванні 23 тис. осіб.

Нагадаємо, Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців в квітні 2022 року. Мета програми - пришвидшити адаптацію людей, що змушені були переїхати з небезпечних регіонів, та підвищити рівень зайнятості серед населення. За кожного працевлаштованого з числа внутрішньо переміщених осіб держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж 2 місяців.