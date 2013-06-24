Кабінет Міністрів України схвалив проект розпорядження «Про внесення зміни до пункту 37 Порядку провадження діяльності, повʼязаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Рішення Уряду продовжує строки на подання заявки для розрахунку обсягу квот щодо діяльності з культивування рослин роду коноплі для промислових цілей та стимулюватиме розвиток підприємництва й поліпшить правове регулювання.

Зазначимо, що на сьогодні культивування конопель в Україні проводиться згідно з порядком провадження діяльності, повʼязаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою КМУ від 03 червня 2009 р. Nº 589.

Довгий час в Україні підприємництво у сфері культивування конопель не могло розвиватись через жорсткі ліцензійні вимоги та контроль з боку регуляторних та правоохоронних органів. Це призводило до створення передумов до корупційних складових. Крім того, через бюрократію у цій сфері підприємці самі відмовлялись від цієї діяльності.

Таким чином, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)» № 3528-IXдіяльність, повʼязана з вирощуванням та використанням промислових конопель, буде виведена за межі дії регуляторного законодавства підконтрольних речовин. Зміни позитивно вплинуть на розвиток вказаної сфери.

Тож, для стимулювання підприємництва, підготовки підприємств галузі коноплярства, розширення посівних площ промислових конопель та отримання високоякісного насіннєвого матеріалу для забезпечення сільськогосподарських виробників, у 2025 році будуть внесені зміни до порядку та продовження терміну подачі заявок для розрахунку обсягів квот для рослин роду конопель на 2024 рік.

До уваги субʼєктів господарювання, які вирощують промисловий канабіс: подати заявки для розрахунку обсягів квот на вирощування промислового канабісу на 2024 рік ви можете до 10 травня поточного року (як в електронній, так і в паперовій формі на адресу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками).

Нагадаємо, у лютому 2024 р. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)» № 3528-IX. Закон набув чинності 16 лютого та буде введений в дію через шість місяців.