Google.org виділить грант у $2 млн на розвиток цифрової освіти в Україні з метою рескілінгу українців, навчання цифрової грамотності, а також ефективного пошуку роботи. Проект покликаний допомогти Україні розв'язати питання безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та зробити внесок в економічне відродження країни. Google.org також залучить фахівців програми Google.org Fellowship до технологічних та комунікаційних трансформацій у проєкті. Партнер проекту – Фонд Східна Європа. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну щонайменше 5 мільйонів людей втратили основне місце роботи чи бізнес. Кількість внутрішньо переміщених осіб зросла до 6,5 млн осіб.

Ще до війни ринок праці помітно змінювався, зараз у зв'язку з війною актуальність деяких професій зросла, вимоги до працівників і умови праці змінилися, тому вкрай важливо зробити такі кроки:

допомогти внутрішньо переміщеним особам знайти роботу, а людям, які втратили бізнес, знову його відкрити;

перенавчити тих українців, чия професія втратила актуальність;

допомогти спеціалістам підвищити кваліфікацію відповідно до сучасних вимог ринку праці;

забезпечити українців постійним безоплатним доступом до навчання протягом життя, щоб вони були конкурентоспроможними на світовому та внутрішньому ринках праці.

Враховуючи лідерство Google в освітніх ініціативах та інноваціях, співпраця з Google.org Fellows дозволить суттєво оновити наявні секції платформи Дія.Цифрова освіта з використанням інструментів штучного інтелекту, персоналізованих рекомендацій та освітніх траєкторій, а також створити додатковий блок reskilling/upskilling/employment (перекваліфікація, підвищення кваліфікації та працевлаштування). Планується зробити платформу інклюзивною. Завдяки гранту продовжиться виготовлення освітніх продуктів, які навчають нових цифрових професій і розвивають цифрові навички. Водночас буде створено лінійку освітніх програм для креативних та робочих спеціальностей.

У межах гранту передбачено оновлення платформи Дія.Цифрова освіта, створення освітнього застосунку, розробка нового контенту, а також інтерактивних симуляторів для можливості тестування знань та навичок. Мобільний застосунок дозволить вчитися зручніше, навіть в укриттях чи під час масового відключення електроенергії. Як уже відомо всьому світу, Україну не зупинити на шляху побудови цифрової держави.

Платформа буде мультимовною — українською та англійською мовами. Схожої платформи, яка могла б забезпечити показник завершення навчання цифрової освіти понад 70%, у світі ще немає. Через це функціонал платформи та освітні продукти будуть перекладені англійською мовою. Це, безумовно, надасть англомовному світу готове рішення щодо подолання цифрового розриву (різниця між можливістю доступу до мережі та готовністю використовувати цифрові технології).

«В умовах воєнного часу Дія.Цифрова освіта стане платформою, яка дозволить користувачам навчатися нових професій та отримувати персоналізовані рекомендації щодо пошуку роботи. Повномасштабна війна вимагає швидкої реакції на запит ринку на професію та перекваліфікацію. Адже мільйони українців залишили власні будинки, втратили роботу, мусили змінити професію», - прокоментував Віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Новаторствами платформи стануть:

інтеграція елементів штучного інтелекту у формування індивідуальної траєкторії навчання з використанням лінійного та нелінійного підходів;

розробка інтерактивних симуляторів, які наблизять користувача до реальних ситуацій у професії;

рекомендації для рескілінгу чи апскілінгу, базуючись на результатах квізу;

відображення рекомендованих вакансій із сайтів пошуку роботи.

За словами Віце-президента Google з питань міжнародних справ та суспільної політики Карана Бхатія, розширення можливостей навчальної платформи стане суттєвою підтримкою українців.

«Ми прагнемо підтримувати народ України. І я пишаюся тим, що команда наших співробітників приєднається до команди Дія. Цифрова освіта на безоплатній основі протягом шести місяців. Спираючись на потужну технологічну базу України та наше партнерство з Фондом Східна Європа, ми віримо, що це допоможе українцям краще підготуватися до цифрової економіки майбутнього».

Підтримка Google.org Fellows дозволить проекту Дія.Цифрова освіта поєднати найкращі практики приватного та державного секторів. Команда проекту Дія.Цифрова освіта працюватиме разом з фахівцями команди Google.org Fellowship, багато з яких мають українське коріння. Співробітники Google, зокрема менеджери з продуктів, інженери програмного забезпечення, менеджери з маркетингу, на безоплатній основі протягом шести місяців допомагатимуть масштабувати проект Дії.Цифрова освіта максимально швидко та підтримуватимуть команду на безоплатній основі. При цьому буде збережено формат едьютейменту, який підтвердив свою ефективність.

«Платформа Дія.Цифрова освіта є унікальним явищем для всього світу. Створення застосунку Дія.Цифрова освіта — великий крок уперед. Нові серіали та нові напрями роботи платформи дадуть українцям переваги при працевлаштуванні, це знизить рівень безробіття, що посилить економіку країни у воєнний час. Переклад ключового контенту англійською дозволить вивести платформу на міжнародний рівень, допомогти більшій кількості людей у всьому світі. Стратегічна підтримка Google.org є великою допомогою нашій країні», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань Євроінтеграції Валерія Іонан.

Успіх проекту Дія.Цифрова освіта нерозривно пов'язаний із роботою волонтерів та тренерів хабів цифрової освіти. Тому планується спеціальний розділ для просування цифрового менторства та координації партнерських просторів. Нагадаємо, до 24 лютого працювало понад 6200 хабів цифрової освіти, де українці могли безоплатно навчатись на osvita.diia.gov.ua.

«Пригадую, як 2020 року за підтримки Швейцарії та Програми EGAP тільки-но запускався національний проєкт Дія.Цифрова освіта. Тоді перед ним стояли амбітні цілі — навчити цифрових навичок 6 млн українців. Сьогодні до України прикута увага всього світу. І не тільки через війну, але й через те, що нам є що запропонувати у сфері цифрових рішень. І ми раді, що цю ініціативу підхоплюють й такі потужні партнери, як Google.org», — сказав президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.