Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Фестиваль освітніх інновацій «Освітній хайп» відбудеться 8 червня в Черкасах для презентації проектів культурного та соціального напрямів учасників освітнього проекту «Відкривай Україну». Мета проекту — створити середовище для розвитку підлітків міст України, у якому вони набудуть необхідних умінь та одержать можливість реалізувати командою власну ідею у школі, а згодом — у місті. Участь у проекті бере молодь від Щастя до Хуста, від Броварів до Татарбунарів.
Конкурсантів у форматі квесту навчають виявляти проблемні сфери малої батьківщини та шукати шляхи їхнього вирішення. Проекти учасників рятували міську екологію, захищали права тварин та рятували дітей.
Усі команди на рік готові відмовитись від прогулянок, концертів та свого звичного дозвілля, аби бути почутими й зробити свої рідні міста такими, де комфортно буде жити. І вже 8 червня поділяться своїми напрацюваннями з вами!
Формат регіонального півфіналу передбачає конкурс-презентацію проектів півфіналістів перед конкурсним журі, до складу якого входять бізнесмени, представники влади та громадських організацій, діячі культури та освіти, для визначення однієї команди переможців регіону, яка братиме участь у фіналі проекту у Києві.
Відбудуться панельні дискусії та круглі столи. Запрошена група експертів для обговорення актуальних питань в освіті. У кожному регіоні передбачили обговорення одного актуального питання. Відбудуться також презентація проектів команд-учасниць «Відкривай Україну» та інших молодіжних проектів, ініціатив освітніх інституцій міста перед широким загалом гостей та місцевим бізнесом.