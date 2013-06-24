Google разом із навчальною платформою Coursera у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та Спілкою українських підприємців запускає програму «Професійні сертифікати від Google для малих на середніх бізнесів» і відкриває можливість для 1000 компаній малого та середнього бізнесу отримати безоплатний доступ до Програми професійної сертифікації від Google для їхніх співробітників. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Програма підійде як новачкам, так і спеціалістам із досвідом роботи у вибраній сфері. Витрачаючи на навчання не більше 10 годин на тиждень, співробітники компаній малого та середнього бізнесу можуть отримати сертифікат менш ніж за 6 місяців, не потребуючи відповідного досвіду чи ступеня.

Учасники зможуть отримати:

безоплатний доступ до навчальних програм, розроблених компанією Google на платформі Coursera;

гнучке навчання онлайн у зручний час;

практичні навички у таких галузях, як: IT-підтримка, цифровий маркетинг і електронна комерція (українською мовою), а також управління проєктами, UX-дизайн та аналіз даних (англійською мовою);

професійний сертифікат від Google після проходження навчання.

Програма Google стартувала з 22 вересня 2022 року.