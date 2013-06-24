Всеук-раїнський проєкт із профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії» презентували в Міністерстві освіти і науки. Разом із профільним відомством його реалізують Інститут модернізації змісту освіти, Асоціація інноваційної та цифрової освіти, Освітній хаб міста Києва і компанія HR YOU.

«За офіційною статистикою, понад 50% українців працюють не за фахом, іноді шукаючи професію своєї мрії все життя. Тож ми поставили перед собою амбітне завдання: вже цьогоріч започаткувати ефективний соціальний ліфт, який з’єднає заклади освіти й роботодавців, що стане основою формування системного кадрового резерву України», — окреслив мету директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков.

Проєкт став підсумком системного аналізу найкращих світових кейсів із профорієнтації, які реалізують на державному рівні у США, Великій Британії, Німеччині, Франції тощо. Там з учнями працює кар’єрний консультант, який супроводжує підлітка протягом усього терміну навчання, і учень закінчує школу, маючи чітке розуміння власних схильностей до

тієї чи іншої професії. Це дає йому змогу зробити свідомий вибір подальшого навчання й побудови власної кар’єри, повідомляє пресслужба відомства.

«Ми реалізували таку систему профорієнтації в інноваційний спосіб — за допомогою штучного інтелекту, який сприяє формуванню в кожного учня власного паспорта здібностей, де зазначено провідні типи особистості й інтелекту, перелік професій, в яких він може досягти успіху. Цей інструмент слугує початком реформування старшої профільної школи в межах Нової української школи», — наголосив Євген Баженков.

Всеукраїнський проєкт «Обери професію своєї мрії» — це п’ять кроків до успіху школяра. Крок 1: профорієнтаційне тестування. Крок 2: консультація кар’єрними радниками за допомогою технології перегорнутого кол-центру. Крок 3: ознайомлення з трендами ринку праці й практичними порадами, як складати резюме, підготуватися до співбесіди тощо за допомогою мультимедійних курсів у міжнародному форматі SCORM. Крок 4: онлайн-екскурсії на провідні підприємства України. Крок 5: завдяки партнеру проєкту Освітньому хабу міста Києва учні мають змогу докладно ознайомитися з топ-100 професій у форматі мультимедійних курсів: загальна інформація про професію, рівень заробітної плати, перспективи фаху в майбутньому, кількість вакансій, навички, якими має володіти фахівець, і в яких закладах освіти цей фах можна здобути.

У межах проєкту працює Школа кар’єрного консультанта, де вчителі й шкільні психологи навчаються основ кар’єрного консультування. Так в Україні створюється мережа професійних фахівців із профорієнтації.

«Загалом за три місяці роботи проведено понад 10 000 профорієнтаційних тестувань і консультацій, інформаційно охоплено понад мільйон учнів старших класів, учителів та їхніх батьків. У Школі кар’єрного консультанта навчаються понад 2 тисячі вчителів і шкільних психологів. Подальший розвиток проєкту до 2023 року, крім школярів, передбачає поступове охоплення 10 мільйонів українців: учнів професійно-технічних училищ, студентів і дорослих, які мають бажання знайти професію своєї мрії та реалізувати себе в Україні», — розповіла виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Перший всеукраїнський урок із профорієнтації провели у прямому ефірі 12 жовтня. Його подивилося понад пів мільйона учнів. Школи масово викладали фото й відео, як дивилися цей урок цілими класами у всій країні. Урок увійшов до Національної книги рекордів як наймасовіший в Україні.