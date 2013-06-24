Програма «Доступна іпотека», яку Уряд запускає з жовтня, буде реалізовуватись з урахуванням регіонального аспекту. Сума іпотечного кредиту буде залежати від регіону та населеного пункту, в якому учасник хоче придбати квартиру.

Про це у колонці для видання «Економічна правда» повідомила Перша віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Іпотечна програма гнучка до цінової політики в різних регіонах України. Сума кредиту буде залежати від конкретного міста\містечка\села, в якому людина хоче оселитися. Базовою є опосередкована вартість спорудження квадратного метру житла, яку визначає Мінрегіон», – зазначила Юлія Свириденко.

Ціна кредиту буде розраховуватись наступним чином:

Від базової ціна «квадрату» збільшується в 2,5 рази для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова.

Для міст із населенням понад 300 тис осіб, а також міст на відстані до 15 км від Києва застосовуємо збільшення в 2 рази.

Для міст із населенням від 100 до 300 тис. - в 1,75 рази.

Для інших населених пунктів – опосередкована вартість у відповідному регіоні.

«Таким чином розраховується оптимальна сума для того, аби мати змогу придбати комфортну квартиру за адекватною ціною», – додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Уряд затвердив умови забезпечення масового іпотечного кредитування для держкомпанії«Укрфінжитло» в рамках програми «Доступна іпотека», ініційованої Президентом Володимиром Зеленським.