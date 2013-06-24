Пацієнти, які потребують амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету першого/другого типу, нецукрового діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії, можуть отримати лікарські засоби, що входять до програми, безоплатно або з невеликою доплатою. Отримувати «доступні ліки» в аптеці можна за електронним і паперовим рецептом.

Отримати рецепт у паперовому вигляді можна в лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від наявності декларації з ним.

З огляду на наявність/відсутність препаратів інсуліну лікарям дозволено, виписуючи паперові рецепти, зазначати не торгові назви препаратів, а такі дані: інсулін людський генно-інженерний короткої чи середньої дії, аналог інсуліну ультракороткої дії, аналог інсуліну тривалої дії або комбіновані інсуліни.

Рецепти на інсуліни виписують щонайменше на місяць у період воєнного стану.

Якщо лікар має доступ до електронної системи охорони здоров’я, він створить електронний рецепт, і номер рецепта та код підтвердження надійдуть на телефон пацієнта.

Щоб почати отримувати «доступні ліки» під час воєнного стану, пацієнтові необхідно:

для отримання ліків проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу звернутися:

- до свого лікаря, з яким укладено декларацію і є зв’язок;

- до будь-якого іншого сімейного лікаря (якщо ви змушені були змінити місце проживання), терапевта чи педіатра, з яким декларації немає. Первинна допомога для ВПО надається у повному обсязі.

Лікар проведе огляд, діагностику, призначить необхідне лікування, зокрема й медикаментозне.

Якщо необхідні ліки через розлади психіки та поведінки, слід звертатися до психіатра; епілепсії — до психіатра або невролога.

Якщо пацієнтові потрібно прописати першу схему лікування інсуліном, то це робить лікар-ендокринолог. Зміни у схему вносить теж він. А після затвердження схеми виписувати рецепти на інсуліни може й сімейний лікар.

Проти нецукрового діабету перший рецепт має виписати лікар-ендокринолог, по повторний рецепт можна звертатися до лікарів, які надають первинну медичну допомогу. Далі лікар виписує рецепт на потрібні пацієнтові ліки. Із цим рецептом пацієнт може звернутися до аптеки, яка має договір з НСЗУ на відпуск ліків, і отримати безоплатні препарати.

Знайти найближчу аптеку можна за телефоном 16-77 (контакт-центр НСЗУ).