В рамках подання заявок на програму мікрогрантів для бізнесу вже 748 підприємців отримали позитивне рішення щодо одержання фінансування для розвитку чи започаткування своєї справи. Реалізація їх бізнес-проєктів дозволить створити більше 2 тисяч робочих місць.

Про це повідомила заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна під час публічного обговорення на тему «Економічна та соціальна реанімація громад: ефективні відповіді на виклики війни».

Найбільше грантів по другій хвилі отримають підприємці з Київської (55), Дніпропетровської (19), Полтавської (17), Львівської (17) та Вінницької (14) областей.

Заступниця Міністра економіки закликала представників українських громад активізувати свою економічну діяльність завдяки програмі грантів, яку реалізує Уряд.

«Нарощувати економічні м’язи – це справді дуже важливо. Кожен працездатний українець розуміє, що він повинен долучитися до нашої спільної перемоги – чи захищаючи нашу державу, чи ставши сміливим воїном на економічному фронті. І ми, як Мінекономіки, хочемо дати українцям всі ресурси для того, щоб вони на цьому фронті перемагали. Програма мікрогрантів має великий потенціал, адже ми бачимо, наскільки громадяни є активними у подачі заявок. Тож, очікуємо видати близько 20 тисяч грантів, що дозволить нам створити велику кількість нових робочих місць у громадах та залучити українців до боротьби на економічному фронті», – підкреслила Тетяна Бережна.

Вона нагадала, що до участі у програмі може долучитися кожен українець, ФОП чи юридична особа.

Процес подачі заявок максимально простий – через портал Дія. Спершу учасник має заповнити анкету, де відповісти на питання про свій підприємницький статус, бізнес-ідею тощо. До заявки необхідно додати бізнес-план з інформацією про використання коштів гранту.

Після подачі заявка проходить верифікацію Ощадбанку на предмет ділової репутації – відсутності банкрутства, податкових боргів, відкритих судових справ, накладених санкцій. Потім бізнес-план учасника перевіряється Державною службою зайнятості щодо відповідності цілям програми.

Заявники, які успішно пройшли ці етапи, запрошуються до співбесіди. За її результатами ухвалюється рішення щодо надання гранту. Державна служба зайнятості формує відповідні реєстри та передає їх Міністерству економіки для перерахування коштів одержувачам грантів. Фінансування можна витратити лише на цілі, визначені бізнес-планом.

Нагадаємо, програма мікрогрантів для бізнесу передбачає надання українцям від 50 до 250 тисяч гривень на започаткування чи розвиток своєї справи.