Рішення Європейського Союзу щодо надання Україні грантової підтримки на закупівлю 30 млн LED-ламп на заміну застарілих ламп розжарювання дасть можливість знизити енергоспоживання по всій країні та допоможе збалансувати систему. Про це зазначила Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час прямого включення з Парижу в ефірі Національного телемарафону, передає Урядовий портал.

«Ми вітаємо рішення ЄС підтримати нашу ідею щодо зменшення енергоспоживання. Вчора нам оголосили про те, що наша заявка на грант на закупівлю LED-лампочок вже погоджена. Комусь це може видаватися недостатньо серйозним інструментом, але насправді це дає можливість економити енергосистемі від 7% до 10% електроенергії і балансувати її. Наразі Уряд розробляє алгоритм для реалізації цієї програми», - повідомила Юлія Свириденко.

Як зазначила Перший віце-прем'єр-міністр, технічне завдання Уряду полягає в тому, щоб зробити процес максимально простим. Попередньо передбачається, що кожна людина старше 18 років буде мати право безкоштовно обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних. Це дасть змогу отримати економію електроенергії до 1,5 гігавата в часи пікових навантажень. За оцінками Укренерго, такий захід по ефективності співставний з переведенням найбільших промислових споживачів на нічні зміни роботи.

Наразі Уряд доопрацьовує механізм, щоб максимально спростити процес, аби якнайшвидше змінити велику кількість лампочок по всій країні. Реалізація програми почнеться в містах із найбільшим навантаженням на енергосистему - Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, потім розшириться на всю країну.

Деталі програми незабаром будуть оголошені Міністерством економіки України.