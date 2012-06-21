У Міністерстві фінансів припускають, що поточна 18-місячна програма stand-by із Міжнародним валютним фондом може бути подовжена на пів року.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Це обговорюється, проте остаточного рішення ще немає. Тобто продовження програми stand-by на пів року можливе. Але казати про таке продовження поки що зарано", - сказав Марченко.

Він додав, що рішення необхідно погодити з партнерами.

Міністр фінансів також нагадав, що Україна чекає на місію фонду у вересні.

"Відбулася розмова президента України з главою МВФ Крісталіною Георгієвою. Це була ініціатива виконавчого директора щодо приїзду цієї місії. Чекаємо на місію у вересні, як це й було сказано", - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на суму близько $5 млрд із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого без рекомендації про виділення другого траншу.