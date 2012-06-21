Із робочим візитом у Сполучених Штатах Америки перебуває Президент Володимир Зеленський. Разом із першою леді Оленою Зеленською вони прибули до Вашингтона на запрошення Президента США Джозефа Байдена. На порядку денному — зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Відбудуться також важливі зустрічі Президента України з американськими високопосадовцями й конгресменами. Як передбачено програмою візиту, представники України та США підпишуть важливі документи в міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку та NASA, повідомляє УНІАН.

Володимир Зеленський візьме участь у вшануванні пам’яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України й представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона, повідомив у фейсбуці прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров.

Програму перебування розраховано на кілька днів. Вона охоплює кілька великих міст на Східному та Західному узбережжях США. Зокрема в місті Сан-Франциско, штат Каліфорнія.