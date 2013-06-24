Проєкти оновлення інфраструктури закладів професійної освіти, регулярне навчання директорів і педагогів, а також започаткування національної комунікаційної кампанії наступного року — такі теми були в центрі уваги обговорення проміжних підсумків Програми ЄС «EU4Skills: кращі навички для сучасної України» за 2021 рік.

«Професійна освіта — чи не єдина ланка освіти, де на стратегічному рівні визначено поліпшення комунікації та престижу в суспільстві. Саме тому значну увагу ми приділяємо інформаційним кампаніям, які мають у різний спосіб розповідати про цінність і переваги такої освіти. Ми маємо говорити про наші перемоги гучніше та впевненіше», — зазначив заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.

За Програмою EU4Skills підписано 17 Меморандумів із модернізації інфраструктури із закладами освіти, Українським фондом соціальних інвестицій і місцевою владою семи пілотних областей. Уже розпочато закупівлю нової техніки та оновлення приміщень закладів.

За підтримки проєкту розробляють нові стандарти та програми професійної освіти. Вони дадуть змогу глибше розвинути в учнів професійні компетенції, які затребувані серед роботодавців.

Важлива складова Програми EU4Skills — навчання керівників і педагогів закладів професійної освіти. Нині за цим напрямом проходить курс із розвитку цифрових навичок для 2500 педагогів, а також курс безпечної цифрової освіти, на якому навчаються представники профтехів і працівники 25 навчально-методичних центрів. Ще один проєкт пов’язаний із навчанням на основі компетентнісного підходу за професією «Кухар», його проходять близько 40 педагогів. Навчання з ефективного управління закладами триває також для 69 директорів профтехів.

Крім того, учасники зазначили цінність регулярної комунікації між стейкхолдерами професійної освіти, зокрема прикладом такої комунікації стала липнева конференція «Освіта можливостей: нові горизонти П(ПТ)О в Україні». Організатори презентували відео про її перебіг і результати. Переглянути його можна на сайті МОН у розділі «Конференція «Освіта можливостей: нові горизонти професійної (професійно-технічної) освіти в Україні».

«Важливо, що більшість проєктів ми реалізуємо у співпраці з міжнародними партнерами. Крім масштабної Програми EU4Skills, працюємо над проєктами з Міжнародною організацією праці, ПРООН в Україні, Erasmus в Україні. Активна робота триває спільно з німецькими, швейцарськими й американськими партнерами» — цитує пресслужба Міносвіти слова Ігоря Гарбарука.

Пріоритети завданням освітянського відомства і Програми EU4Skills до кінця року — розроблення стандартів на компетентнісній основі й презентація сайту навчально-практичних центрів.