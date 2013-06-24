У межах програми «Житлові приміщення для ВПО», яка фінансується Урядом Німеччини через банк KfW, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву провів 13-й відбір ще 500 переможців, які зможуть отримати іпотечний кредит під 3 % річних. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Програма «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» на сьогодні є найбільш результативною і дієвою житловою програмою в Україні, яка дає вимушеним переселенцям реальну можливість реалізувати мрію про власний дім», — наголосила заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

За умовами програми, кредити ВПО надаватимуть на термін до 20 років, виходячи з нормативної площі житла (21 кв. м загальної площі на особу і додатково 10,5 кв. м на сім’ю).

Зареєструватися для участі у програмі можна через портал державних послуг Дія або в регіональних управліннях Держмолодьжитла. Станом на 1 листопада у відкритому реєстрі кандидатів на отримання кредиту за цією програмою зареєстровано 30 119 заява.

Загалом за результатами попередніх відборів вже видано 450 іпотечних кредитів на загальну суму понад 578 млн грн.

Зазначимо, відбір проведено методом комп’ютерної вибірки за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення (RandomPicker.com).

Нагадаємо, 13 жовтня відбувся 12-й етап відбору за результатами якого було визначено 500 переможців.

Довідково

Програму «Житлові приміщення для ВПО» реалізують Держмолодьжитло та Мінреінтеґрації. Проект фінансується за рахунок 25,5 млн євро гранту Уряду Німеччини, наданих в рамках міжурядової угоди через Кредитну установу для відбудови KfW.