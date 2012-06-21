Програма діяльності Кабінету Міністрів буде внесена на розгляд Верховної Ради восени.

Про це Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі документ проходить фінальну стадію обговорень і буде внесений у парламент восени», - сказав Шмигаль.

За його словами, у 2021 році КМУ удосконалює процес підготовки програми діяльності з урахуванням міжнародного досвіду.

Як повідомляв раніше Прем'єр-міністр, Національна економічна стратегія разом з іншими стратегічними документами, планом реалізації ініціатив Президента, переліком пріоритетних законопроєктів і бюджетної декларації на 2022-2024 роки ляже в основу програми діяльності уряду.