Органи прокуратури області продовжують роботу в справі щодо незаконного надання та використання земельних ділянок, розміщених на узбережжі Чорного моря.
Зокрема Миколаївська місцева прокуратура № 1 у судовому порядку вимагає від особи повернути у власність територіальної громади земельну ділянку площею 0,09 гектара вартістю 274 тисячі гривень, розміщену в межах території села Коблеве Березанського району. Підставою для позову стало відведення ділянки Коблівською сільською радою з порушенням земельного, водного та містобудівного законодавства. Адже ця земля в нормативно визначених межах прибережної захисної смуги Чорного моря, тож її не можна передавати в приватну власність.
Реагуючи на порушення, місцева прокуратура в інтересах територіальної громади звернулася до суду з відповідним позовом про визнання незаконним та скасування розпорядження, визнання недійсним державного акта й витребування земельної ділянки. Судовий розгляд позову триває.