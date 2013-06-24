1,4% становило зростання промислового виробництва в Україні за підсумками січня — вересня 2021 року. Зокрема, в переробній промисловості зафіксовано показник 1,6%, у видобувній досягнуто зростання на 1,2%. Настільки само зросли показники в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

«Сприятлива кон’юнктура на зовнішніх ринках і далі впливає на зростання промислового виробництва в окремих галузях. Зокрема, у вересні спостерігалося зростання в добувній промисловості. Бачимо зростання в інвестиційно спрямованих видах діяльності, що свідчить про активізацію реалізації підприємствами інвестиційних проєктів», — коментує позитивну тенденцію перший заступник міністра економіки Володимир Гринюк.

За даними Державної служби статистики, виробництво інвестиційних товарів зросло на 2,5%, і саме воно сформувало найбільший внесок в індекс промислової продукції. Зокрема, виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування зросло на 5,5%, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої продукції — на 0,8%, машинобудування — на 0,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря саме у вересні спостерігалося зменшення виробництва на 2,4% на тлі скорочення споживання природного газу через збільшення його вартості, що вплинуло на зменшення розподілення природного газу через місцеві (локальні) трубопроводи. За інформацією Держстату, в серпні 2021 року використання газу скоротилося на 24,6% порівняно із серпнем попереднього, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У вересні спостерігалося зменшення виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів через низьку сировинну базу для переробки з боку сільського господарства в умовах пізнього початку збирання врожаю соняшнику.