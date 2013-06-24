Доброго дня, шановні колеги, шановні українці.

Розпочинаємо чергове засідання Кабінету Міністрів України. На сході та півдні нашої країни продовжуються неймовірно важкі бої. Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону, захопити та знищити українські міста.

Росіянам байдуже на наші населені пункти. Вони для них не рідні. Тому така жорстокість. Тому обстріли житлових будинків і вбивства мирних людей. Російська армія не розуміє, за що і чому вона тут воює. На відміну від української армії та українського народу.

Ми воюємо не просто за українську землю. Ми воюємо за те, аби вільно, заможно та щасливо далі жити на цій землі. Ростити тут наступні покоління українців. І поки росіяни марять минулим, ми думаємо про майбутнє.

Вже зараз ми формуємо візію для нової України. Саме тому для нашого Уряду так важливо вже зараз сформувати план відновлення та трансформації нашої держави. Це, власне, ключова тема, яку я хотів би сьогодні порушити.

Оперативне відновлення вже триває. Уряд виділив 1,4 млрд грн Київській, Чернігівській, Харківській, Сумській та Житомирській областям. Це гроші для відновлення світла, води, газу, будівництва тимчасових мостів, розчищення доріг та інших першочергових заходів.

Також сьогодні 56 млн грн спрямуємо для Миколаївводоканалу, аби почати буріння артезіанських свердловин біля Миколаєва і забезпечити жителів міста водою.

Всі ми розуміємо, що для відновлення України потрібно багато грошей, а для кардинальної трансформації — ще більше.

Україна вже отримала від наших міжнародних партнерів та друзів 4,5 млрд євро. За останній тиждень 500 млн доларів надійшло від Світового банку. Важливо, що це грантове фінансування, яке не потрібно буде повертати. Вдячні саме за таку підтримку. Це допомагає підтримувати всі соціальні виплати в повному обсязі, а також відкривати нові програми допомоги.

Повертаючись до Плану відновлення, варто зазначити, що він матиме два виміри: регіональний та параметричний. Регіональний — це коли країни-партнери або міста-побратими, або корпорації допомагають у відновленні конкретного українського міста чи регіону. Наприклад, Данія погодилася допомагати із відновленням Миколаєва. Італійське Бергамо із відновленням Бучі. Параметричний підхід — це програма Національної ради з відновлення, яка напрацьовує параметри відбудови та трансформації кожного сектору економіки. Це нові підходи й нові політики. Сучасні та європейські. Мета — не просто відбудувати зруйноване, а побудувати сучасну європейську цивілізовану державу.

Аби процес був системним і більш прозорим, Уряд запускає u24.gov.ua. Це платформа для збору коштів на підтримку України в межах глобального проекту United24, який ініціював Президент України Володимир Зеленський. Кожна людина у світі може зробити пожертву й допомогти Україні боротися за нашу свободу. Ми хочемо об’єднати світ навколо підтримки нашої держави. Простих людей, благодійні фонди, міжнародні компанії, лідерів думок в усьому світі.

Створення платформи необхідне також, аби продемонструвати максимальну прозорість і відкритість щодо використання зібраних коштів: куди та кому вони спрямовуються. Національний банк звітуватиме щодня про збір коштів. Всі міністерства будуть представляти громадськості свої звіти про те, на що саме були спрямовані кошти. Компанія «Делойт» в Україні, яка є частиною міжнародної мережі Deloitte, перевірятиме звітність міністерств і гарантуватиме прозорість роботи платформи.

Ми передбачаємо, що кошти будуть розподілені за трьома основними напрямками. Перше — це оборона та розмінування. Друге — це гуманітарна та медична допомога, а також допомога дітям. Третє — це відбудова України. Відновлення об’єктів критичної інфраструктури, доріг, мостів, шкіл та лікарень; відновлення електро-, водопостачання та зв’язку.

Ще одне рішення, яке також напряму стосується першочергової відбудови — це спрощення порядку змін будівельних норм на час воєнного стану та після його завершення. Аварійні роботи в будинках, куди влучили снаряди, будівництво тимчасового житла, будівництво фортифікаційних споруд, будівництво інфраструктури для промисловості, яка переміщується з території бойових дій — все це потребує більшої оперативності від держави. І менше бюрократії.

Так само як і програми відновлення, пріоритетним завданням залишається підтримка наших громадян.

З перших тижнів війни ми запустили й активно впроваджуємо програму безкоштовної роздачі продуктових і санітарно-гігієнічних наборів для жителів прифронтових міст. Уже роздали сотні тисяч таких наборів. Маємо сьогодні рішення, яке дозволить належним чином і надалі фінансувати цю програму. Місцевим бюджетам Уряд перерахує загалом 7,5 млрд грн. Це кошти, які дадуть змогу забезпечити безкоштовними соціальними продуктами українців у містах та регіонах, де зараз тривають бої.

Ще 500 млн грн виділяємо на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та обладнання. Обидві ці програми забезпечать мільйони наших громадян необхідними продуктами, ліками, гігієнічними засобами. Це важливі речі, які ми реалізовуємо та будемо продовжувати реалізовувати.

Дякую за увагу.