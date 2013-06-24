Йдеться про реконструкцію 18 багатоквартирних будинків на Київщині, кошти на які було зібрано в рамках напряму «Відновлення» фандрейзингової платформи United24. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідний меморандум підписали Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, Постійний представник Програми розвитку ООН (United Nations Development Programme - UNDP – ПРООН) в Україні Яко Сільє та заступник голови Київської ОДА Микола Бойко.

«Прозорість та підзвітність – базові принципи підходу до відбудови. Без виконання цих умов залучення міжнародних партнерів і загалом ефективне відновлення зруйнованого – неможливі. Відсьогодні маємо перший приклад системного залучення міжнародних партнерів у процес відбудови. А саме до конкретної співпраці у плануванні, закупівлях, реалізації та моніторингу проектів відбудови.

Успішний досвід нагляду та загалом співпраці з ПРООН в питаннях незалежного нагляду плануємо масштабувати й на інші проекти відбудови в різних регіонах України. Більше того, подібну співпрацю плануємо побудувати з іншими міжнародними організаціями – фінансовими чи експертними. Впевнений, що завдяки цьому ми змінимо підходи до масштабного відновлення інфраструктури і зміцнимо довіру міжнародних партнерів», – прокоментував Олександр Кубраков.

Окрім незалежного нагляду, Міністерство відновлення та ПРООН співпрацюватимуть в наступних питаннях:

підтримка цифровізації процесів реконструкції, розвитку та моніторингу у сфері регіонального розвитку;

посилення потенціалу місцевого самоврядування в реалізації інфраструктурних проектів;

доступ громад до міжнародного донорського фінансування;

енергоефективність соціальної інфраструктури;

технічна підтримка у відбудові.

Нагадаємо, в січні було дано старт напряму «Відновлення» в рамках фандрейзингової платформи United24. Завдяки ньому 18 багатоквартирних будинків в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, Бузовій та Милі будуть капітально відремонтовані, а майже 4000 мешканців зможуть повернутися до своїх домівок вже до кінця цього року.

На ці цілі, відповідно до рішення Уряду, буде спрямовано понад 500 мільйонів гривень, зібраних на спеціальному рахунку United24.