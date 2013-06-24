Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із главою уряду Південної Кореї посилення співпраці та запропонував відкрити в Україні виробництво електромобілів. Про це глава уряду повідомив у Telegram.
«Провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Республіки Корея Хан Док Су. Подякував за послідовну підтримку України, надання гуманітарної та нелетальної військової допомоги», — написав Денис Шмигаль. Глави уряду обговорили виклики, пов’язані з великою війною, і перспективні напрями майбутньої співпраці, повідомляє «Економічна правда».
«Розраховуємо на розширення обсягів допомоги від Південної Кореї в частині обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури. Торкнулися повоєнного відновлення та участі корейських компаній у відбудові. Зокрема, запропонував відкрити в Україні виробництво електромобілів», — написав Денис Шмигаль.