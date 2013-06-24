Підсумки перших дев’яти місяців 2022 року вказують, що банківська система України припинила зростання і негативними показниками відреагувала на продовження війни росії проти України. За перші дев’ять місяців 2022 року якість кредитних портфелів банків погіршувалась, але поки що підбивати підсумки збитків банківської системи від війни зарано. Тож агентство очікує продовження погіршення ситуації з якістю кредитних портфелів, але з оптимізмом дивиться в майбутнє і вважає, що банківська система України завдяки державним банкам та банкам з іноземним капіталом упевнено пройде кризу, спричинену війною. Держава та закордонні акціонери мають підкріпити банки капіталом у разі такої потреби.