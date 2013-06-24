Міністерство охорони здоров'я, медичні заклади усіх рівнів та медичні працівники продовжують свою роботу 24/7.
Медики «швидких» надають допомогу українцям, які її потребують. Про це повідомляє Урядовий портал.
Проте наразі робота бригад, що надають екстрену медичну допомогу, суттєво уповільнюється через черги на автозаправках. Дорогоцінний час для порятунку життів втрачається.
Звертаємося з проханням до усіх водіїв – пропускайте машини швидкої допомоги без черги.
Ми рятуємо життя, долучайтесь, справа порятунку – спільна справа.
Зберігайте спокій, підтримуйте ЗСУ та медиків!