Журналіста Укрінформу Андрія Лавренюка поховають 16 липня у Новограді-Волинському.

Прощання з ним відбудеться о 12-ій годині біля будинку за адресою вул. Леваневського, 24/2, під’їзд 2, де проживає його мати Галина Олексіївна, а потім о 13-ій на цвинтарі по вулиці Чехова, 7 (збір біля центрального входу на цвинтар).

Тих, хто бажає попрощатися з Андрієм, але не має змоги самостійно дістатися до Новограда-Волинського, просимо повідомити за номером +380953510340 до 15-ї години середи, 14 липня, з метою організації поїздки.

Як повідомлялося, Андрій Лавренюк помер у Страсбурзі на 45-му році життя. У 2011-2018 роках він працював власкором Укрінформу у Бельгії, з 2018-го – у Франції.

Ті, хто хочуть підтримати родину Андрія, можуть перерахувати кошти його матері Галині Олексіївні Лавренюк на її картку в ПриватБанку: 4149 4991 4189 0325.