Попрощатися з колишнім прем'єр-міністром Євгеном Марчуком можна буде 7 серпня. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України, пише "РБК-Україна".

Прощання з Марчуком відбудеться в суботу, 7 серпня, з 12:00 до 15:00 в будинку офіційних прийомів у Києві за адресою: вул. Грушевського, 22.

Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які страждав Марчук, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність, повідомили в СБУ.

5 серпня стало відомо про смерть колишнього прем'єра України Євгена Марчука. Йому було 80 років.

Генерал армії Марчук був першим чинним головою СБУ з листопада 1991 року по липень 1994-го. Керував урядом із березня 1995 року по травень 1996-го. З червня 2003-го по вересень 2004 року був міністром оборони. З 21 листопада 2018 року Марчук представляв Україну в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. 19 травня 2019-го його звільнили від виконання обов'язків.