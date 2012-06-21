Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
До трьох з половиною років позбавлення волі засудив Новоайдарський суд Луганської області мешканця Сумщини, якого визнав винним за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Як повідомила прес-група УСБУ в Сумській області, оперативники встановили, що під час проходження військової служби у Луганській області у 2015-му році чоловік зробив кілька сховищ зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами для їх подальшої реалізації.
Після демобілізації він розшукував серед своїх знайомих потенційних клієнтів та пропонував їм придбати небезпечний товар, прихований на території проведення ООС.
Співробітники СБ України затримали зловмисника у Новоайдарському районі Луганської області під час спроби продажу чотирнадцяти гранат Ф-1 із запалами та майже п’ятсот набоїв до АКМ.
Вирок набув законної сили, тож тепер чоловік попрощався не тільки зі зброєю, а й свободою.