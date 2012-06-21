Просування української мови неможливе без її фінансування, яке дозволить перезапустити існуючу в Україні систему, орієнтовану на російський ринок.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Гуманітарна політика», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Просування української мови неможливе без її фінансування. Без того, щоб ми підтримували її на різних рівнях фінансування. І мова йде не тільки про моду спілкування, а про конкретну фінансову підтримку того, щоб українська мова стала домінуючою в нашому суспільстві. Фінансування дозволить перезапустити систему, орієнтовану нині на російський ринок. Це дуже важливо, тому що коли ми говоримо про мову, ми не маємо скидати з фокусу нашої уваги і проблеми ринку", – сказав Ткаченко.

Він зазначив, що фінансування мови дасть змогу збільшити у рази кількість: аудіовізуального продукту, української книги, україномовних гідів у музеях, стимулюватиме освіту. За його словами, наразі потрібно зробити серйозний крок уперед і з точки зору мотивації і підтримки людей її вивчати.

"Мова - це код ідентичності, вона об'єднує, вона захищає від спроб нас роз'єднати. Багато років нас намагалися роз'єднати темою мови – не виходить, хоча спроби і продовжуються. Але насправді наше головне завдання зробити так, щоб мова стала загальновживаною в усіх аспектах спілкування українського суспільства", – сказав Ткаченко.

Міністр нагадав, що МКІП уже було створено національну платформу з вивчення української мови, яка об'єднує декілька сайтів та багато інших ресурсів з опанування державної мови. На цій платформі є різні формати навчання: тексти, відео, інтерактивні вправи, а також завдання з правопису. На сайті можна обрати ресурси для будь-якого рівня володіння мовою як для носіїв української, так і для іноземців.

Ткаченко зазначив, що штрафи за порушення мовного закону насамперед мають застосовуватися до чиновників, депутатів усіх рівнів, для того, щоб вони своїм потужним державницьким прикладом показали, як вони прекрасно спілкуються українською мовою.

"Державна мова має потужно звучати на всій території України, у всіх сферах суспільного життя. Мова не може бути предметом маніпуляції та спекулювань, мову не можна використовувати для розколу України, мова не може бути предметом використання як проросійських, так і псевдопатріотичних сил. Мова – це наш бронежилет, і вона об'єднує", – додав він.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.