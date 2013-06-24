У справі трагічної загибелі операторки фільму «Іржа» Галини Гатчинс, яку минулого місяця під час зйомок випадково застрелив актор Алек Болдуїн, подано перший судовий позов. Його подав головний освітлювач Серж Свєтний проти Болдуїна та інших членів знімальної групи. У позові освітлювач заявляє, що ненавмисне вбивство Галини Гатчинс «було спричинено недбальством і бездіяльністю» головного актора та продюсера фільму. У позові також фігурує ім’я Ганни Гутьєррес-Рід, експертки з питань зброї у знімальній групі, яка через своїх адвокатів уже заявила, що її підставили, поклавши на неї відповідальність за загибель Гатчинс.

«Не було необхідності, щоб бойова куля перебувала в барабані кольта 45-го калібру або взагалі була будь-де на знімальному майданчику. Наявність такої кулі в револьвері становила смертельну загрозу для всіх, хто перебував поруч», — ідеться у позові, поданому до суду Лос-Анджелеса.

У документі йдеться, що Свєтний відчув, як куля пролетіла повз нього, після чого на його обличчі з’явилися сліди пороху. Алек Болдуїн, помічник режисера Дейв Голлс і Ганна Гутьєррес-Рід не дотримувалися загальноприйнятої в кіноіндустрії практики поводження зі зброєю і «дозволяли спрямовувати револьвер, заряджений бойовими набоями, на людей», — зазначено в позові.

Галина Гатчинс, талановита операторка родом з України, загинула на репетиції сцени зі стріляниною, коли Алек Болдуїн вистрелив у її бік кулею, яка випадково виявилася бойовою. Вогнепальну зброю актор отримав з рук Голлса, який запевнив Болдуїна, що пістолет заряджений холостими набоями. Пізніше Голлс зізнався слідчим, що він не перевірив зброю як слід.

Бойова куля, випущена з револьвера, вбила Галину Гатчинс і поранила режисера Джоеля Соузу. Експертка зі зброї 24-річна Ганна Гутьєррес-Рід відповідала за реквізит у вигляді вогнепальної зброї та боєприпасів. Її адвокати наполягають, що вона не знає, чому на знімальному майданчику опинився бойовий набій. «Ми переконані, що це було підлаштовано навмисне і що Ганну підставили. Ми вважаємо, що фальсифікацію на місці події було здійснено ще до прибуття поліції», — йдеться у заяві адвокатів.