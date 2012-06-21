Глави міжнародних комітетів дев’яти парламентів, серед яких США, Британія, країни ЄС та України, опублікували спільну заяву, в якій виступили проти газороводу з РФ до Німеччини «Північний потік-2».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві, яка опублікована на сайті голови Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Роберта Менендеса.

«Ми, голови комітетів закордонних справ відповідних національних парламентів, продовжуємо виступати проти проєкту «Північний потік-2», і з жалем відзначаємо нещодавнє рішення Сполучених Штатів та Німеччини щодо «Північного потоку-2», яке передбачає відновлення робіт для завершення будівництва газопроводу», - йдеться у спільній заяві.

Як зазначається у заяві, завершення проєкту «Північний потік -2» лише посилить вплив російського газу в європейській енергетичній системі, поставить під загрозу національну безпеку країн-членів ЄС та США, а також загрожує і без того нестабільній безпеці та суверенітету України.

«Завершення будівництва «Північний потік-2» надасть РФ ще один інструмент тиску та шантажу України, яка продовжує зіштовхуватися з жорстокою агресією Росії та військовою окупацією своєї територій через її проєвропейський вибір. У результаті загинуло понад 14 000 українців, і щотижня все більше українських військових віддають своє життя заради захисту своєї Батьківщини й всієї Європи. ЄС та США повинні спільно працювати над посиленням санкційного тиску на Кремль для протидії його агресії в Україні», - йдеться у заяві.

Також у тексті наголошується на необхідності взяти на себе колективне зобов'язання збільшити підтримку безпеки та оборонного потенціалу України, щоб запобігти поглибленню поточної безпекової кризи, що посилюється через загрозу «Північного потоку-2».

«Ми також повинні взяти на себе зобов’язання розробити дорожню карту на шляху України до вступу до НАТО, якщо Україна проведе необхідні реформи та відповідатиме стандартам членства НАТО. Для консолідації зусиль українського уряду щодо трансформації, а також демократії й прав людини в регіоні, ми закликаємо Європейський Союз узгодити перспективу членства для України», - зазначили політики.

Заяву підписали Менендес, глави комітетів парламентів України, Естонії, Ірландії, Латвії, Литви, Великої Британії, а також глави комітетів обох палат парламентів Польщі й Чехії.

Як повідомлялося, «Північний потік-2» – це російський газопровід, який будується в обхід України. Його прокладають дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ «Газпром».

Нещодавно Німеччина та США досягли угоди, згідно з якою Америка не чинитиме опір добудові труби, а Німеччина зобов’язується вжити санкцій у разі агресії Росії проти України, а також допомогти Україні в енергетичній трансформації.