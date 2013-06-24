Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 52 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 762 вибухонебезпечні предмети, обстежено територію площею 30 гектарів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали:

в Харківській області 7 тис. 976 разів,

Київщині – 6 тис. 89,

Чернігівщині – 3 тис. 670,

Миколаївщині – 1 тис. 610,

Сумщині – 1 тис. 146,

Черкащині – 985.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення росії на території України знешкоджено 202 тис. 857 вибухонебезпечних предметів та 1 тис. 667 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 110 авіаційних бомб, обстежено територію площею 70 тис. 856 гектарів.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.