Грозові шторми у цю пору року дуже смертоносні. І це явище відбувається в усьому світі. За останні два місяці від блискавок в Індії загинуло 150 осіб. Тим часом, за останні кілька днів в Нікарагуа і Нігерії під час грози загинуло понад 100 корів.
Найбільше від смертоносних гроз постраждав індійський штат Мадхья-Прадеш. Протягом серпня-вересня 2019 року, від блискавок тут загинуло понад 150 осіб.
60 корів загинули від ударів блискавок на фермі Фертімар в Чонталес у Нікарагуа. Тварини були вражені, коли шукали захисту від грози під високим деревом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»