Міністерство економіки та Міністерство енергетики проводять постійні консультації з паливними компаніями, аби розв’язати проблему з пальним. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 29 квітня. Про це повідомляє Урядовий портал.

За його словами, основна причина дефіциту пального — знищення ворогом частини інфраструктури, в тому числі зупинка Кременчуцького нафтопереробного заводу.

«Сьогодні приймаємо зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти, які дозволять протягом 7 днів вирішити питання дефіциту пального на АЗС», — сказав Денис Шмигаль.

Глава Уряду дав завдання міністрам детально прокомунікувати це рішення із суспільством.