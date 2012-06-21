Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Високопоставлені британські та американські дипломати обговорили ситуацію в Афганістані, яка швидко розвивається в телефонній розмові в понеділок, 16 серпня.

«Нашим безпосереднім пріоритетом є забезпечення безпеки наших громадян і тих, хто підтримував нашу роботу протягом останніх 20 років», – сказав міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб в Twitter.

«Ми також обговорили з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном необхідність міжнародної координації для запобігання використання Афганістану в якості бази для терористичних груп, а також більш широкий підхід до полегшення долі афганського народу», – додав він.

В окремій телефонній розмові зі своїм катарським колегою Мохаммедом бін Абдулрахманом бін Джассіма Аль Тані Рааб подякував йому за «відданість Катару мирному процесу в Афганістані».

«У Дохінскій угоді таліби взяли на себе зобов'язання вести переговори сумлінно, але їх дії поки що не відповідають цій обіцянці. Вони повинні бути притягнуті до відповідальності», – сказав катарський міністр в твіттері, маючи на увазі переговори щодо Афганістану, що проводяться Катаром.

Після запаморочливих успіхів щодо Афганістану таліби увійшли в столицю Кабул в неділю, взявши країну під контроль вперше майже за 20 років.