Міністерство у справах ветеранів у співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та Міністерством закордонних справ Німеччини розпочинає новий спільний проєкт щодо посилення підтримки українських ветеранів війни та їхніх сімей «Шлях стійкості». Його спрямовано на зміцнення психосоціальної підтримки ветеранів і членів їхніх родин, залучення позабюджетних коштів на розроблення і впровадження ветеранських програм, посилення спроможностей ветеранської політики в регіонах. Проєкт фінансуватиме уряд Німеччини обсягом 4,8 мільйона євро, його реалізуватимуть упродовж 2023—2024 років.

Проєкт «Шлях стійкості» запроваджуватимуть за двома компонентами. Перший — розвиток потенціалу Мінветеранів, місцевих органів влади та ветеранських організацій. Другий стосується психічного здоров’я та психосоціальної підтримки ветеранів та членів їхніх родин.

Заступник міністра у справах ветеранів Ігор Яременко зазначив, що після перемоги України велика кількість захисників і захисниць повернуться із фронту до цивільного життя. І завдання Мінветеранів — не тільки надати їм дієві інструменти для інтеграції у свої громади та економіку країни, а й підготувати цивільне суспільство до зустрічі наших воїнів, навчити правильно комунікувати з ними, чути проблеми та сприяти їх розв’язанню.

«Проєкт «Шлях стійкості» робить особливий наголос на роботі з неурядовими ветеранськими організаціями, органами місцевої влади, а також на залученні небюджетних коштів — вони потрібні для розроблення і впровадження сучасних дієвих програм, які допомагатимуть нашим воїнам, членам їхніх родин успішно інтегруватися в мирне життя. Ми вдячні за співпрацю представництву МОМ в Україні та уряду Німеччини у створенні механізмів розбудови ветеранської політики», — наголосив посадовець.

Заступник Посла Німеччини в Україні доктор Бертрам фон Мольтке зазначив, що українці заслуговують на увагу і повну підтримку, адже Україна боронить не лише свою свободу та незалежність, а й захищає свободу і демократію всієї Європи.

«Німеччина хоче підтримати український уряд, Мінветеранів у цьому напрямі, щоб ветерани та їхні родини не залишалися наодинці з проблемами», — наголосив дипломат.

А координатор програми реагування, відновлення та стійкості МОМ в Україні Марко Чіментон підкреслив, що МОМ тривалий час співпрацює з міністерством у напрямі реінтеграції ветеранів війни.

«Проєкт «Шлях стійкості» розглядаємо як інвестицію в майбутнє, у стійкість української спільноти», — зазначив він.

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«Урядового кур’єра»