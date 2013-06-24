Цього року Україна зайняла друге місце в рейтингу Open Data Maturity 2022 серед 35 країн. 2021 року ми були на шостому місці, а 2020-го — на 17-му. Цьогоріч рівень зрілості відкритих даних в Україні становить 97%. У той час як середній показник у Європі — 82%.

Щороку з 2015-го Європейський портал даних проводить дослідження Open Data Maturity Report. У ньому оцінюють поточну ситуацію розвитку відкритих даних, прогрес країн щодо відкриття даних та надають рекомендації для поліпшення ситуації.

Попри повномасштабну війну, Мінцифра продовжує розвивати галузь відкритих даних та щодня працює, аби якомога більше наборів даних ставали доступними для громадськості.

2019 року, коли створювали Мінцифру, перед нами була мета: до 2024-го увійти у трійку лідерів країн за рівнем розвитку галузі відкритих даних. І вже 2022 року ми стали другими.

Україна зробила потужний прорив у розвитку відкритих даних. Ще два роки тому ми вперше потрапили у рейтинг Open Data Maturity. Тоді Україна опинилася на 17-му місці у групі країн, що швидко розвиваються. 2021 року цей показник значно поліпшився.

Україна стала країною-трендсетером у сфері відкритих даних і зайняла шосте місце в рейтингу. Цього року Україна стала другою в Європі, попереду тільки Франція.

За підсумками дослідження, Україна отримала такі оцінки в рейтингу:

• Політика відкритих даних — 640 балів.

• Функціонування порталу відкритих даних https://data.gov.ua — 617 балів.

• Вплив відкритих даних — 600 балів.

• Якість відкритих даних — 606 балів.

Підсумки дослідження Open Data Maturity 2022 — це об’єктивний показник того, що ми працюємо у правильному напрямі.