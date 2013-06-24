Попри війну, цифровізація усіх сфер продовжується. Мінцифри разом із Суспільним Мовленням змінює традиції Євробачення. Цьогоріч кандидата, який представить Україну на музичному конкурсі, можна буде обрати в Дії. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми продовжуємо розвиватися як в культурній, так і в цифровій сфері. Цього року активно цифровізуємо Євробачення. Вперше в історії конкурсу в Дії українці зможуть обрати виконавця, який представить Україну на конкурсі в Ліверпулі. Як завжди, прозоро і в декілька кліків. Попри наміри росії залякати та знищити все українське, ми й надалі продовжуємо будувати цифрову державу», — зазначив Віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Спершу ми зробили доступним перегляд Євробачення-2022 просто у застосунку. І за виступами учасників спостерігали понад мільйон українців з усього світу. Восени запустили опитування за членів журі Нацвідбору на Євробачення. Так, майже 500 тисяч українців долучилися і обрали трійку журі. Це перший випадок в історії конкурсу, коли саме громадяни обирають, хто посяде суддівське крісло.

У грудні стартує наступний вирішальний етап — голосування в Дії за представника України на Євробаченні-2023. Під час прямого ефіру фіналу Нацвідбору, який відбудеться 17 грудня, в застосунку Дія можна буде обрати фаворита, який представить Україну на весь світ на Євробаченні-2023 у Ліверпулі.

Кожен користувач Дії зможе зробити свій внесок в музичну культуру країни і проголосувати за улюбленого артиста. В один клік просто зі смартфона.

Нагадаємо, що в Дії також доступний сервіс Дія.ТБ, де ви зможете дивитись онлайн Нацвідбір на Євробачення-2023.

Опитування в Дії реалізовуватиметься Мінцифри спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України і Суспільним Мовленням.