1 серпня виповнюється п’ять років, як використання ProZorro стало обов’язковим для всіх державних замовників. Відтоді інформація про перебіг кожної закупівлі стала відкритою для всіх, а в системі пройшло понад 2 мільйони конкурентних закупівель.
Завдяки конкуренції бізнесу на торгах ProZorro впродовж п’яти років державні та комунальні органи і підприємства змогли заощадити 190 мільярдів гривень від суми, яку вони планували витратити на закупівлях. У середньому завдяки закупівлі у ProZorro на мільйон гривень замовники економлять 80—100 тисяч і можуть використовувати їх на додаткові потреби. Торік економія становила майже 56 мільярдів гривень. «Саме стільки українські платники податків зекономили завдяки ProZorro 2020 року. Це майже вдвічі більше, ніж було щороку до того. Система ProZorro залишається унікальним інструментом, який не тільки дає змогу економити на держзакупівлях, а є однією з основ антикорупційної реформи в Україні. Тому розвиток ProZorro залишається важливим елементом урядової політики», — зауважив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.