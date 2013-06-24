За весь час роботи платформи «Прозорро.Продажі» організатори торгів заробили на онлайн-аукціонах до бюджетів різних рівнів понад 70 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресслужба ДП «Прозорро.Продажі», передає Укрінформ.

Зазначено, що найбільше доходів організаторам за весь час роботи системи дали напрями: продаж активів банків-банкрутів (ФГВФО) — 25,09 мільярда гривень; банкрутство — 13,70 мільярда; мала приватизація — 13,15 мільярда; продаж майна й активів — 10,15 мільярда; продаж спецдозволів на користування надрами — 3,96 мільярда гривень. Найдорожчими проданими лотами за час роботи платформи стали Дніпровський металургійний комбінат (9,17 мільярда гривень), готель «Дніпро» в Києві (1,11 мільярда) та спеціальний дозвіл на видобуток нафти та газу на площі Майорівській (1,10 мільярда гривень).