Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сьогодні прямі інфраструктурні збитки України внаслідок російської агресії складають понад 100 млрд доларів.

Про це він сказав під час виступу на Конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вже зараз ми формуємо електронну мапу України, де фіксуємо всі збитки, завдані війною. Ця мапа постійно оновлюється, збитки постійно фіксуються та верифікуються одразу з кількох сторін. Завдяки розвиненим цифровим інструментам уряду та у веб-додатку «Дія” кожен громадянин України може подати інформацію про своє зруйноване житло. Близько 250 тисяч заяв уже в базах», - повідомив Шмигаль.

Далі, за його словами, органи місцевої влади верифіковують ці дані та доповнюють їх інформацією про зруйновані та пошкоджені об’єкти соціальної та критичної інфраструктури - школи, лікарні, дитячі садки, котельні, адміністративні будівлі.

«Паралельно з цим Офіс Президента України, наша команда в уряді, а також наші партнери з Київської школи економіки за міжнародними стандартами проводять роботу з оцінки загальних збитків нашої держави. Сьогодні прямі інфраструктурні збитки України складають понад 100 млрд доларів. Зруйновано або пошкоджено понад 1200 освітніх закладів, більше 200 лікарень, тисячі кілометрів газопроводів, водопроводів та електромереж, доріг та залізничних колій. І кожен об’єкт ми рахуємо, під кожен об’єкт буде проєкт відбудови», - сказав Прем’єр-міністр.

Він також поінформував про два ключові підходи до відновлення України - регіональний і параметричний.

За його словами, регіональний підхід полягає у регіональній відповідальності друзів України за відновлення окремих регіонів.

«Наш принцип - «Об’єднанні в боротьбі - об’єднані у відбудові”. Партнери так само отримають доступ і побачать карту руйнувань. На основі цієї карти вони спільно з урядом, експертами та місцевою владою будуть готувати технічні проєкти відбудови, трансформації регіонів», - повідомив Шмигаль.

Він уточнив, що ідеться не просто про виділення коштів на зруйновану школу чи розбиту дорогу, а про те, що «партнери можуть принести свій унікальний досвід та розуміння, як збудувати якісно нове середовище, як сформувати новий міський простір, як побудувати нові об’єкти за найкращими стандартами».

«Другий аспект - параметричний. Це галузевий принцип. Наприклад, коли ми будемо проводити велику кампанію енергоефективності чи будівництва нового житла, то ці кампанії будуть будуватися на європейських параметрах. По-перше, це означатиме нову якість відновлення, по-друге, це означатиме зрозумілі правила гри для приватних інвесторів, яких ми хочемо залучити в ці проєкти. По-третє, це буде означати подальшу інтеграцію України в Європейський Союз», - пояснив очільник українського уряду.

Як повідомлялося, 4-5 липня в Лугано (Швейцарія) відбувається Конференція з питань відновлення України, де презентують проєкт відповідного плану.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що план відновлення України складається із трьох етапів і після перемоги у війні, яку розпочала росія, треба буде реалізувати тисячі проєктів для відбудови.