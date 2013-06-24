Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та за участі першої леді України Олени Зеленської відбулося розширене засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок агресії рф.

«Психологічне відновлення кожної людини — це відновлення всієї України. Тому нам слід фокусуватися на психологічному здоров’ї нації. Держава буде ініціатором, драйвером та координатором створення нової системи надання послуг у галузі психічного здоров’я», — зазначив Денис Шмигаль.

Перша леді України вже ініціювала Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. На її виконання вже розроблено оперативну дорожню карту. Це підсумок спільної роботи державного сектору, агенцій ООН, міжнародних та українських організацій в координації з ВООЗ.

«Національна програма допоможе нам усім діяти синхронно. Наші партнери, які планують допомогу Україні, чітко розумітимуть пріоритети: куди варто або навпаки, не варто вкладати ресурс. Так допомога буде ефективнішою», — зазначив Денис Шмигаль.