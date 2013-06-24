Уряд під час позачергового засідання 17 грудня затвердив Порядок організації та функціонування пунктів незламності, яким визначив їхні види, комплектацію та алгоритм розгортання.

«Роботу пунктів незламності у всіх куточках України буде уніфіковано. Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовільнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури. Уже функціонує понад 5 тисяч пунктів незламності. Працюємо над тим, щоб їхню кількість збільшити втричі», — наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Пункти незламності поділятимуться на стаціонарні, що розташовані в будівлях, і мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу. Усі вони функціонують в цілодобовому режимі.

Віцепрем’єр-міністрові з відновлення України — міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександрові Кубракову доручено створити координаційний штаб, який координуватиме роботу пунктів та контролюватиме їх відповідність визначеним критеріям, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.