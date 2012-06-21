У В’єтнамі чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі за порушення вимог локдауну, що призвело до поширення коронавірусу, повідомляє ВВС. Суд визнав 28-річного Ле Ван Трі винним у «передачі небезпечної інфекційної хвороби» восьми особам, одна з яких померла.

Донедавна В’єтнам успішно стримував поширення хвороби завдяки жорстким обмеженням. Але через поширення штаму Delta захворюваність у країні почала зростати від червня. У країні зареєстровано понад 530 тисяч випадків хвороби, серед яких більше 13 тисяч завершилися летально. Більшість смертельних випадків припала саме на літні місяці.

На початку липня Ле Ван Трі поїхав на мотоциклі з міста Хошиміна до провінції Ка Мау, що на півдні країни. Згодом з’ясувалося, що перетинаючи адміністративну межу провінції, Трі надав неправдиві відомості у спеціальній декларації про стан здоров’я, де було запитання про історію його недавніх поїздок, а також не дотримувався правил ізоляції. На той момент місцева влада зобов’язувала кожного, хто в’їжджає з інших провінцій до Ка-Мау, самоізолюватися на 21 день.

Пізніше Трі здав тест на Covid, який виявився позитивним. За цей час він устиг заразити членів своєї родини й персонал центру соціальної допомоги, який відвідував. Суд суворо покарав чоловіка, присудивши йому, окрім п’ятирічного терміну ув’язнення, ще й штраф у розмірі 880 доларів.