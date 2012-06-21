Проєкт EU4Culture оголосив міста, які увійшли до короткого списку конкурсу «Подання концепцій для створення стратегій розвитку культури».

Загалом на конкурс відгукнулися 70 міст з Вірменії, Азербайджану, Грузії, Республіки Молдова та України. Журі, що складається з незалежних місцевих експертів та ради консорціуму EU4Culture, уважно розглянуло та оцінило концептуальні записки, подані містами, та обрало п’ять міст із кожної країни-учасниці. В Україні до наступного етапу переходять Вінниця, Житомир, Одеса, Полтава та Рівне. Обраним містам буде надано грант до 1000 євро на створення та подання повної заявки. Кінцевий термін подання заявки — 30 вересня, 12:00 за центральноєвропейським часом.

На наступному етапі відбору залишиться по три міста з кожної країни, які отримають грант 30 000 євро на підготовку Стратегії розвитку культури. Пізніше, пройшовши ще один етап добору, одне місто з кожної країни здобуде до 300 000 євро для реалізації своєї стратегії. Окрім грантів, обрані міста матимуть освітню підтримку в галузях інтернаціоналізації, культурного підприємництва та управління, культурних показників та статистики.

EU4Culture — це чотирирічний проєкт, який фінансує Європейський Союз для підтримки сектору культури та креативних індустрій у країнах «Східного партнерства». Його реалізує Гете-Інститут у партнерстві з Чеськими центрами, Данським культурним інститутом та Французьким інститутом у Грузії.