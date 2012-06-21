У спортивному комплексі «Розсошенці» Щербанівської ОТГ під Полтавою завершилися фінальні ігри на кубок видатного арбітра національної категорії футболу дитячого тренера Олександра Горностаєва. У турнірі взяла участь 21 команда у складі гравців 2005—2010 років народження. Змагання тривали майже три місяці. За цей час провели сто матчів, під час яких команди забили понад п’ятсот голів у ворота суперників.
Голова Щербанівської ОТГ Ігор Процик повідомив, що цьогоріч на футбольному полі грали гідні команди. За словами воротаря ФК «Молодь» Максима Харченка, нинішній турнір був дуже важким: багато невдач, фатальних моментів для кожної команди. Проте змагання й визначили футболістів, які справді можуть грати на вищому рівні.
У цьому році призові місця здобули команди гравців 2005 року народження та молодших: I місце — ДЮФШ ФК «Ворскла-2006», II місце — ДЮСШ ім. І. Горпинка-2005, III місце — ДЮСШ «Молодь-2006». Серед команд 2008 року народження та молодших «золото» — в ДЮФШ ФК «Ворскла-2009», «срібло» — в ДЮФШ ФК «Ворскла-2008», «бронза» — в ДЮФШ ФК «Ворскла».