Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану» (№7146).

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм народного депутата із парламентської фракції «Голос» Ярослава Железняка, відповідний документ підтримали 356 парламентаріїв.

Передбачається, що використання під час дії воєнного стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у значному розмірі не за цільовим призначенням, а саме з метою отримання прибутку або власного збагачення, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.

Аналогічні дії, здійснені особою, яка раніше вчинила відповідний злочин або за попередньою змовою групи осіб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Водночас такі дії, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З 24 лютого російські війська обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.