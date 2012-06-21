25 років тому, 30 серпня 1996-го, створили Раду національної безпеки і оборони України. Указ підписав другий Президент Леонід Кучма.

З'явився постійно діючий конституційний орган з питань координації і контролю діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

РНБО утворили замість Ради оборони України і Ради національної безпеки України, які працювали у 1991-96 роках.

Секретарем новоствореного органу став академік Володимир Горбулін. Керував відомством перші три роки. Згодом - за президентства Віктора Ющенка.

"На його плечах – розробка всіх програм національної безпеки, розвиток нашої армії. Він зробив в Україні набагато більше, ніж про нього згадують", - казав Кучма про Горбуліна.

Також секретарями РНБО зокрема були Євген Марчук, Петро Порошенко, Андрій Парубій, Олександр Турчинов, Олександр Данилюк.

Зараз секретарем працює Олексій Данілов.

Головою Ради національної безпеки і оборони є Президент. Він формує її персональний склад.

До РНБО входять Прем'єр-міністр, міністр оборони, голова СБУ, міністри внутрішніх, закордонних справ. У засіданнях може брати участь голова Верховної Ради.

Рішення вводить в дію Президент  України своїми указами. 