25 років тому, 30 серпня 1996-го, створили Раду національної безпеки і оборони України. Указ підписав другий Президент Леонід Кучма.
З'явився постійно діючий конституційний орган з питань координації і контролю діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
РНБО утворили замість Ради оборони України і Ради національної безпеки України, які працювали у 1991-96 роках.
Секретарем новоствореного органу став академік Володимир Горбулін. Керував відомством перші три роки. Згодом - за президентства Віктора Ющенка.
"На його плечах – розробка всіх програм національної безпеки, розвиток нашої армії. Він зробив в Україні набагато більше, ніж про нього згадують", - казав Кучма про Горбуліна.
Також секретарями РНБО зокрема були Євген Марчук, Петро Порошенко, Андрій Парубій, Олександр Турчинов, Олександр Данилюк.
Зараз секретарем працює Олексій Данілов.
Головою Ради національної безпеки і оборони є Президент. Він формує її персональний склад.
До РНБО входять Прем'єр-міністр, міністр оборони, голова СБУ, міністри внутрішніх, закордонних справ. У засіданнях може брати участь голова Верховної Ради.
Рішення вводить в дію Президент України своїми указами.